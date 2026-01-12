Jeux Azulejos et Kintsugi Place Saint-Germain Auxerre
Jeux Azulejos et Kintsugi
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-02-09 2026-02-10 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-25 2026-03-04
Azulejos portugais, vases précolombiens ou Kintsugi japonais… Découvrez les céramiques du monde à travers trois jeux de société mêlant créativité et stratégie.
Les 9, 10, 16, 17, 25 février et le 4 mars, en continu de 14h à 17h Tout public (dès 8 ans) Gratuit. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Jeux Azulejos et Kintsugi
