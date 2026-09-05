Jeux : Beer Pong Challenge – Deuxième manche de la saison Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Jeux : Beer Pong Challenge – Deuxième manche de la saison

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 23:59:00

Date(s) :

2026-11-06

Deuxième manche du tournoi de beer pong : équipes de deux, élimination directe, public qui ne rate rien. Les vainqueurs de la rentrée défendent leur statut, le classement de la saison se joue là.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Games: Beer Pong Challenge – Second Round of the Season

Second round of the beer pong tournament: teams of two, single-elimination format, and a crowd that doesn’t miss a thing. The winners from the start of the season are defending their title, and the season’s standings are on the line here.

L’événement Jeux : Beer Pong Challenge – Deuxième manche de la saison Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes