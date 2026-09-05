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Jeux : Beer Pong Challenge – Tournoi par équipes de deux Marennes Marennes-Hiers-Brouage

vendredi 9 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Marennes
Adresse
13 rue des Entrepreneurs
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Jeux : Beer Pong Challenge – Tournoi par équipes de deux

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 23:59:00

Date(s) :
2026-10-09

Le tournoi qui transforme des adultes raisonnables en compétiteurs acharnés : équipes de deux, élimination directe, table centrale et un public qui vit chaque tir comme une finale.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27  contact@shapersclub.com

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English : Games: Beer Pong Challenge – Two-Player Team Tournament

The tournament that turns reasonable adults into fierce competitors: teams of two, single-elimination format, a central table, and an audience that treats every shot like a final.

L’événement Jeux : Beer Pong Challenge – Tournoi par équipes de deux Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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