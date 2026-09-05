Jeux : Beer Pong Challenge – Tournoi par équipes de deux Marennes Marennes-Hiers-Brouage
vendredi 9 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Jeux : Beer Pong Challenge – Tournoi par équipes de deux
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 23:59:00
Date(s) :
2026-10-09
Le tournoi qui transforme des adultes raisonnables en compétiteurs acharnés : équipes de deux, élimination directe, table centrale et un public qui vit chaque tir comme une finale.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Games: Beer Pong Challenge – Two-Player Team Tournament
The tournament that turns reasonable adults into fierce competitors: teams of two, single-elimination format, a central table, and an audience that treats every shot like a final.
L’événement Jeux : Beer Pong Challenge – Tournoi par équipes de deux Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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