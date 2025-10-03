[Jeux] Biblis en Folie Offranville

Médiathèque municipale Jean Arambel Offranville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-03

A l’occasion de l’événement national Biblis en Folie, la médiathèque municipale Jean Arambel propose aux petits comme aux grands des animations culturelles pour jouer avec les mots, la mémoire ou encore découvrir les collections du lieu.

Le vendredi 03, de 15h à 16h Atelier remue-méninges pour les adultes. Faîtes bouger vos méninges et travailler votre mémoire de manière ludique. Jeux autour des mots et des chiffres à venir découvrir dans une ambiance conviviale.

Le samedi 04, à 10h15 et à 11h15 Lectures participatives pour enfants à travers la collection « A toi de jouer détective! ». Les participants seront invités à mener diverses enquêtes dans l’univers d’un Parc d’Attractions imaginaire.

À 14h15 et à 15h15 Venez participer seul, entre amis ou en famille au jeu du Petit Bac. Une occasion de venir s’amuser en testant sa culture générale.

Dans le cadre de Biblis en Folie 2025, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte le samedi 04 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h. .

Médiathèque municipale Jean Arambel Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 48 17 mediatheque@offranville.fr

