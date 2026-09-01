Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes Marennes-Hiers-Brouage
vendredi 18 septembre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:59:00
Date(s) :
2026-09-18
Blind test musical animé par Black Rackam Studio : des dizaines d’extraits, des pièges, des buzzers et des lots à gagner pour les équipes les plus affûtées.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Games: Blind Test Black Rackam – Team Music Quiz
A music blind test hosted by Black Rackam Studio: dozens of song clips, trick questions, buzzers, and prizes to be won by the sharpest teams.
L’événement Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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