Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 23:59:00

Date(s) :

2026-09-18

Blind test musical animé par Black Rackam Studio : des dizaines d’extraits, des pièges, des buzzers et des lots à gagner pour les équipes les plus affûtées.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Games: Blind Test Black Rackam – Team Music Quiz

A music blind test hosted by Black Rackam Studio: dozens of song clips, trick questions, buzzers, and prizes to be won by the sharpest teams.

L’événement Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes