Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes Marennes-Hiers-Brouage
vendredi 30 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30 23:59:00
Date(s) :
2026-10-30
Le blind test le plus disputé de Marennes : Black Rackam Studio ramène ses buzzers et ses playlists pièges, du classique rock au tube pop, avec des cadeaux pour les vainqueurs.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Games: Blind Test Black Rackam – Team Music Quiz
Marennes’ most hotly contested blind test: Black Rackam Studio is bringing back its buzzers and tricky playlists—ranging from classic rock to pop hits—with prizes for the winners.
L’événement Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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