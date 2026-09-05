Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 23:59:00

Date(s) :

2026-10-30

Le blind test le plus disputé de Marennes : Black Rackam Studio ramène ses buzzers et ses playlists pièges, du classique rock au tube pop, avec des cadeaux pour les vainqueurs.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com

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English : Games: Blind Test Black Rackam – Team Music Quiz

Marennes’ most hotly contested blind test: Black Rackam Studio is bringing back its buzzers and tricky playlists—ranging from classic rock to pop hits—with prizes for the winners.

L’événement Jeux : Blind Test Black Rackam – Quiz musical par équipes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes