JEUX BOIS GEANTS Montréjeau mercredi 22 octobre 2025.
LUDOTHEQUE Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2025-10-22 09:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-22
Découvrir les jeux en bois à la ludothèque !
Les jeux anciens sont de retour c’est l’occasion d’essayer de nouvelles aventures! .
LUDOTHEQUE Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60
English :
Discover wooden games at the toy library!
German :
Entdecken Sie Holzspiele in der Ludothek!
Italiano :
Scoprite i giochi in legno della ludoteca!
Espanol :
Descubre los juegos de madera en la ludoteca
