Jeux brunch autour du billig Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux brunch autour du billig

Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Après avoir pendant 2 heures découvert des jeux d’ici et d’ailleurs une pause gourmande s’impose, Odile vous régalera de réalisations cuites sur le billig et accompagnées de cidre ou jus de pomme bio.

Au choix une de ses spécialités le croque galette ou une omelette.

Et ensuite crêpes à volonté avec par exemple le fameux caramel au beurre salé fait maison.

Horaires de l’atelier 10h30 à 13h .

Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

