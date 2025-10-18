Jeux collectifs & jeux en bois Chéméré Chaumes-en-Retz

Jeux collectifs & jeux en bois Chéméré Chaumes-en-Retz samedi 18 octobre 2025.

Jeux collectifs & jeux en bois

Chéméré 17-21 Rue de la Blanche Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Venez participer à un après-midi ludique pour bien commencer ces vacances d’automne

En famille, entre amis se sera l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes en participant à de grands jeux collectifs et des jeux en bois.

tout public

accès gratuit

rendez-vous à l’AFR de Chéméré

animation proposée dans le cadre des 10 jours du jeu

Chéméré 17-21 Rue de la Blanche Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 69 10 15 coordinationnevs@afr-chemere.org

English :

Come and join us for a fun-filled afternoon to get the autumn vacations off to a good start!

Whether you’re with family or friends, you’ll have the chance to meet new people and take part in large-scale group games and wooden games.

German :

Nehmen Sie an einem Spielenachmittag teil, um die Herbstferien gut zu beginnen

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie bei großen Gruppenspielen und Holzspielen neue Leute kennenlernen.

Italiano :

Venite a partecipare a un pomeriggio di divertimento per iniziare bene le vacanze autunnali

Che siate in famiglia o con gli amici, sarà un’ottima occasione per conoscere nuove persone e partecipare a grandi giochi di gruppo e giochi in legno.

Espanol :

Participa en una tarde divertida para empezar con buen pie las vacaciones de otoño

Ya sea en familia o con amigos, será una gran oportunidad para conocer a gente nueva y participar en juegos en gran grupo y juegos de madera.

