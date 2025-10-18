Jeux collectifs & jeux en bois Chéméré Chaumes-en-Retz
Chéméré 17-21 Rue de la Blanche Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 16:00:00
Venez participer à un après-midi ludique pour bien commencer ces vacances d’automne
En famille, entre amis se sera l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes en participant à de grands jeux collectifs et des jeux en bois.
tout public
accès gratuit
rendez-vous à l’AFR de Chéméré
animation proposée dans le cadre des 10 jours du jeu
Chéméré 17-21 Rue de la Blanche Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 69 10 15 coordinationnevs@afr-chemere.org
English :
Come and join us for a fun-filled afternoon to get the autumn vacations off to a good start!
Whether you’re with family or friends, you’ll have the chance to meet new people and take part in large-scale group games and wooden games.
German :
Nehmen Sie an einem Spielenachmittag teil, um die Herbstferien gut zu beginnen
Mit der Familie oder mit Freunden können Sie bei großen Gruppenspielen und Holzspielen neue Leute kennenlernen.
Italiano :
Venite a partecipare a un pomeriggio di divertimento per iniziare bene le vacanze autunnali
Che siate in famiglia o con gli amici, sarà un’ottima occasione per conoscere nuove persone e partecipare a grandi giochi di gruppo e giochi in legno.
Espanol :
Participa en una tarde divertida para empezar con buen pie las vacaciones de otoño
Ya sea en familia o con amigos, será una gran oportunidad para conocer a gente nueva y participar en juegos en gran grupo y juegos de madera.
