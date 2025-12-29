Jeux complètement givrés La Chal Saint-Jean-d’Arves
Jeux complètement givrés La Chal Saint-Jean-d’Arves samedi 26 décembre 2026.
Jeux complètement givrés
La Chal Front de neige Saint-Jean-d'Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-26 16:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-12-26
L’animation Jeux complètement givrés propose un moment fun et décalé, mêlant défis et bonne humeur. Une activité conviviale pour s’amuser et partager des fous rires en famille ou entre amis.
.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English : Completely crazy games
The animation Jeux complètement givrés (Crazy Games) offers a fun and original moment, combining challenges and good humour. A fun activity to enjoy and laugh together with family or friends.
L’événement Jeux complètement givrés Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves