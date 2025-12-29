Jeux complètement givrés La Chal Saint-Jean-d’Arves

Jeux complètement givrés

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Début : Lundi 2026-12-26 16:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-12-26

L’animation Jeux complètement givrés propose un moment fun et décalé, mêlant défis et bonne humeur. Une activité conviviale pour s’amuser et partager des fous rires en famille ou entre amis.

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English : Completely crazy games

The animation Jeux complètement givrés (Crazy Games) offers a fun and original moment, combining challenges and good humour. A fun activity to enjoy and laugh together with family or friends.

