Jeux, contes et traditions Noël en Provence à Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Jeux, contes et traditions Noël en Provence à Martigues

Mercredi 17 décembre 2025 de 13h30 à 16h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-12-17 13:30:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Plongez dans la magie de Noël en Provence à Martigues visite poétique, traditions calendales, quizz et goûter à la pompe à l’huile.

Plongez dans l’ambiance féerique de Noël en Provence avec l’Office de Tourisme de Martigues.

Accompagnés d’un conférencier-poète, laissez-vous guider dans les ruelles pittoresques du quartier de l’Île, joyau historique de la “Venise Provençale”.



Découvrez les traditions calendales qui font battre le cœur de la région PACA la crèche et ses santons, les treize desserts, la messe de minuit et les veillées provençales. Votre parcours vous mènera à l’église de la Madeleine, au Miroir aux Oiseaux et le long des canaux scintillants qui font la renommée de Martigues.



Testez vos connaissances avec un quizz participatif sur les coutumes de Noël en Provence, puis savourez un moment gourmand autour d’un goûter offert, avec la fameuse pompe à l’huile, douceur emblématique des fêtes.



Une expérience conviviale et authentique, parfaite pour revivre la chaleur et la poésie des Noëls d’antan, au cœur même de Martigues. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas in Provence in Martigues: poetic visit, calendar traditions, quiz and tasting at the oil pump.

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber der provenzalischen Weihnacht in Martigues: poetischer Besuch, Kalendertraditionen, Quiz und Verkostung an der Ölpumpe.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale in Provenza a Martigues con un tour poetico, le tradizioni del calendario, un quiz e un assaggio della pompa dell’olio.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad en Provenza en Martigues: visita poética, tradiciones del calendario, concurso y degustación en la bomba de aceite.

