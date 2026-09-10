Jeux coopératifs à Chauffailles Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Informations pratiques

Chauffailles

Jeux coopératifs à Chauffailles

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Venez jouer aux jeux coopératifs proposés par la ludothèque !

Animation avec Martin, pour petits et grands. Gratuit, tout public. .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr

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English : Jeux coopératifs à Chauffailles

L’événement Jeux coopératifs à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)