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AGENDA · Chauffailles

Jeux coopératifs à Chauffailles Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Quai des Mots · Chauffailles

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Quai des Mots
Adresse
4 Rue Élie Maurette
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Chauffailles

Jeux coopératifs à Chauffailles

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Venez jouer aux jeux coopératifs proposés par la ludothèque !
Animation avec Martin, pour petits et grands. Gratuit, tout public.   .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24  ludotheque@bsb71.fr

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English : Jeux coopératifs à Chauffailles

L’événement Jeux coopératifs à Chauffailles Chauffailles a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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