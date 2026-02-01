Jeux crée mon jeu de dada Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux crée mon jeu de dada

Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Un atelier de loisirs créatifs pour redécouvrir ce jeu traditionnel et ses variantes dans d’autres pays

Révéler sa créativité en inventant son propre jeu à ramener au domicile.

L’atelier s’achèvera de façon ludique et gourmande. .

Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

