Jeux crée mon jeu de dada Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux crée mon jeu de dada
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Un atelier de loisirs créatifs pour redécouvrir ce jeu traditionnel et ses variantes dans d’autres pays
Révéler sa créativité en inventant son propre jeu à ramener au domicile.
L’atelier s’achèvera de façon ludique et gourmande. .
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com
