Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Un atelier de loisirs créatifs pour découvrir le jeu de nyout, un jeu qui a traversé les millénaires, qui est encore beaucoup joué en Asie aujourd’hui et qui est plus amusant que le jeu des petits chevaux et plus facile que le jeu d’échecs.

Révéler sa créativité en inventant son propre jeu à ramener au domicile.

L’atelier s’achèvera de façon ludique et gourmande. .

