Jeux crée mon jeu de puluc Gourmandises Ludiques La Lucerne-d'Outremer vendredi 20 février 2026.
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d'Outremer
20 février 2026 10:00:00
12:00:00
2026-02-20 2026-03-06
Un atelier de loisirs créatifs pour découvrir le jeu de puluc un jeu originaire d’Amérique centrale et du Guatemala, pratiqué par les Indiens Ketchis.
Vous découvrirez également comment les premiers dès n’étaient pas à 6 faces mais à deux.
Révéler sa créativité en inventant son propre jeu à ramener au domicile.
L’atelier s’achèvera de façon ludique et gourmande. .
Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com
