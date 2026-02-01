Jeux crée mon jeu de targui Gourmandises Ludiques La Lucerne-d’Outremer

Jeux crée mon jeu de targui

Gourmandises Ludiques 26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-03-03 12:00:00

Un atelier de loisirs créatifs à partir de matériaux recyclés pour

– découvrir le jeu de targui un jeu africain une variante du jeu de solitaire, joué par les Touaregs dans le désert du Sahara.

– révéler sa créativité en inventant son propre jeu à ramener au domicile.

L’atelier s’achèvera de façon ludique et gourmande. .

