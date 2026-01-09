Jeux d’adresse Qui sera le plus précis ? Eaux-Bonnes

Jeux d’adresse Qui sera le plus précis ?

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Multiples jeux ludiques de précision basés sur des lancers avec cible. Mélange d’habilité, adresse et concentration. De 8 à 12 ans. Inscriptions à l’Office de tourisme. .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

