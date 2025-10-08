Jeux d’aiguilles ! Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-10-08 17:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Venez avec vos idées, vos difficultés ou votre maîtrise des torsades en tous genres ! Débutants ou experts, Fabienne vous accueille !

Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

