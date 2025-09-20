Jeux dans le jardin Musée Marc Chagall Nice

Jeux dans le jardin Musée Marc Chagall Nice samedi 20 septembre 2025.

Jeux dans le jardin 20 et 21 septembre Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes

Début des jeux à 15h15

Durée : 2h

A partir de 2 ans et demi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-21T15:15:00 – 2025-09-21T16:45:00

« Équilibre mosaïque », est un jeu de Twister en forme de mosaïque ! Le but : rester le plus longtemps possible en équilibre sur les tesselles !

Dans « Mémosaïque », les joueurs doivent retrouver les paires de cartes représentant les œuvres et les outils de l’atelier… mais attention aux pièges qui pourraient surgir sur leur route !

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musées nationaux des Alpes-Maritimes