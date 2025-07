JEUX D’ANTAN DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE Villefort

JEUX D’ANTAN DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE Villefort lundi 14 juillet 2025.

Début : 2025-07-14

2025-07-14

Génération Mouvement Villefort vous propose de venir découvrir les jeux d’antan à l’occasion de la fête nationale.

Venez vous amuser avec les jeux d’antan, sur la place du Bosquet entre 8h30 et 12h anneaux, bâtons, palet, mikado géant, … Il n’y a pas d’âges pour s’amuser et il y a que des gagnants ! Avec la présence de la vache Marguerite.

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

Génération Mouvement Villefort invites you to discover the games of yesteryear on the occasion of the national holiday.

Come and enjoy the games of yesteryear, on the Place du Bosquet between 8.30am and 12pm: rings, sticks, shuffleboard, giant Mikado, etc. There’s no age limit to the fun, and there are only winners! With the presence of the cow Marguerite.

German :

Génération Mouvement Villefort schlägt Ihnen vor, anlässlich des Nationalfeiertags die Spiele von früher zu entdecken.

Kommen Sie zwischen 8.30 und 12 Uhr auf den Place du Bosquet und amüsieren Sie sich mit den Spielen von früher: Ringe, Stöcke, Shuffleboard, Riesenmikado, … Es gibt kein Alter, um sich zu amüsieren, und es gibt nur Gewinner! Mit der Anwesenheit der Kuh Marguerite.

Italiano :

La Génération Mouvement Villefort vi invita a scoprire i giochi di una volta in occasione dei giorni festivi.

Venite a divertirvi con i giochi di una volta sulla Place du Bosquet tra le 8.30 e le 12.00: anelli, bastoni, shuffleboard, Mikado gigante, ecc. Il divertimento non ha limiti di età e ci sono solo vincitori! Con la presenza della mucca Marguerite.

Espanol :

Génération Mouvement Villefort le invita a venir a descubrir los juegos de antaño con motivo de las vacaciones bancarias.

Venga a disfrutar de los juegos de antaño en la Place du Bosquet entre las 8.30 y las 12 h: anillas, palos, tejo, Mikado gigante, etc. No hay límite de edad para divertirse, ¡y sólo hay ganadores! Con la presencia de la vaca Marguerite.

