Jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans) Le Nouveau Relax Chaumont

Jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans) Le Nouveau Relax Chaumont samedi 18 octobre 2025.

Jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans) 18 et 19 octobre Le Nouveau Relax Haute-Marne

Entrées libres et gratuites pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T17:30

Fin : 2025-10-19T14:00 – 2025-10-19T17:30

Le Nouveau Relax fête ses 20 ans !

Pour l’occasion, le CAUE 52 et la Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne s’associent avec ce lieu incontournable de Chaumont et vous invite à le redécouvrir le temps d’un week-end, celui des JNA.

Un programme pour petits et grands !

Samedi 18 octobre

De 14h à 17h30 : jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans).

À 15h et 16h30 : visites guidées du théâtre assurées par le CAUE 52 (sur réservation – places limitées).

À 18h : conférence de l’historien de l’environnement Sébastien Marot, autour de son ouvrage « Prendre la clef des champs – Agriculture et architecture ».

À 19h15 : lecture d’extraits de « Quand la ville se lève », par son autrice Charlotte Lagrange.

Dès 20h15 : cocktail convivial et musical

Dimanche 19 octobre

De 14h à 17h30 : jeux d’architecture, de construction et d’aquarelle (dès 5 ans).

À 15h et 16h30 : visites guidées du théâtre assurées par le CAUE 52 (sur réservation – places limitées).

À 17h30 : goûter de clôture.

Entrées libres et gratuites (sauf visites guidées, sur réservation).

Avec la complicité de Nicolas Vauthier (de l’Agence Plan Libre)

Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy-Alphandéry 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 01 68 80 https://www.lenouveaurelax.fr https://www.instagram.com/nouveaurelax/;https://www.facebook.com/nouveaurelax52/;https://vimeo.com/user160024497 Espace culturel. Théatre, danse, musique, cirque, lectures À pieds

Le Nouveau Relax est à 10 minutes à pied de l’Hôtel de Ville et à 5 minutes de la gare SNCF (par la passerelle).

En transports en commun

Ligne de bus n°1, arrêts Alphandéry ou Pont des Flâneurs.

en voiture

Stationnement

Le parc de stationnement situé derrière Le Nouveau Relax vous accueille le temps du spectacle. Il comprend un emplacement spécialement équipé pour les deux roues.

Des places de stationnement complémentaires peuvent être trouvées : boulevard Thiers, rue des Abbés Durand, rue Henri Dunant ou parking Jean Masson.

Accessibilité

Le bâtiment est accessible aux personnes handicapées.

Le Nouveau Relax fête ses 20 ans !

MACA