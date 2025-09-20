Jeux d’archives sur le thème de l’architecture Archives départementales de l’Yonne Auxerre

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Imaginer ? Dessiner ? Construire ? Venez découvrir les monuments du département et partager un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux sur le thème de l’architecture : Kapla®, jeux de construction (voûtes), puzzles, jeux de mémoire, etc.

Archives départementales de l’Yonne 37 Rue Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386948900 http://www.yonne-archives.fr Nées à la Révolution française, les Archives départementales ont hérité des fonds des administrations d’Ancien Régime et des papiers confisqués aux institutions ecclésiastiques et aux émigrés. Elles s’inscrivent dans la continuité des chancelleries laïques et ecclésiastiques, des greffes des juridiction du Moyen Âge et d’Ancien Régime et de tous les organismes qui ont permis pendant plus de 12 siècles la transmission d’un patrimoine unique et irremplaçable.

Les archives conservent plus de 18 km linéaires d’archives. Elles assurent le contrôle, le conseil et la collecte auprès de plus de 1 100 producteurs d’archives ayant des missions de service public. Leurs missions de communication et de valorisation se traduisent par l’accueil du public en salle de lecture.

