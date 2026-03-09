Jeux d’autrefois & repas champêtre Luché-Pringé

Jeux d’autrefois & repas champêtre Luché-Pringé mardi 14 juillet 2026.

Jeux d’autrefois & repas champêtre

Base de loisirs Luché-Pringé Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Course en sac, quilles etc,,, repas champêtre
  .

Base de loisirs Luché-Pringé 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 92 82 56  brossard.michel72@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sack races, skittles etc.,,, country-style meal

L’événement Jeux d’autrefois & repas champêtre Luché-Pringé a été mis à jour le 2026-03-09 par CDT72