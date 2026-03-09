Jeux d’autrefois & repas champêtre Luché-Pringé
Jeux d’autrefois & repas champêtre Luché-Pringé mardi 14 juillet 2026.
Jeux d’autrefois & repas champêtre
Base de loisirs Luché-Pringé Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Course en sac, quilles etc,,, repas champêtre
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Base de loisirs Luché-Pringé 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 92 82 56 brossard.michel72@orange.fr
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English :
Sack races, skittles etc.,,, country-style meal
L’événement Jeux d’autrefois & repas champêtre Luché-Pringé a été mis à jour le 2026-03-09 par CDT72