Jeux de cartes & de société au Bonn’art café – Ancienne école Bonnes, 12 mai 2025 07:00, Bonnes.

Charente

Jeux de cartes & de société au Bonn’art café Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Début : 2025-05-12

fin : 2025-05-26 18:30:00

2025-05-12

2025-05-19

2025-05-26

La café associatif de Bonnes vous invite à partager un moment de convivialité. Tous les lundis à 14h, l’association vous propose un moment de jeu. Que vous préfériez les jeux de cartes ou de société, vous êtes le bienvenue !

Ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine bonnartcafe@gmail.com

English :

The café associatif in Bonnes invites you to share a moment of conviviality. Every Monday at 2pm, the association invites you to play a game. Whether you prefer cards or board games, you’re welcome!

German :

Das Vereinscafé in Bonnes lädt Sie zu einem geselligen Beisammensein ein. Jeden Montag um 14 Uhr bietet Ihnen der Verein eine Spielstunde an. Ob Sie Karten- oder Gesellschaftsspiele bevorzugen, Sie sind herzlich willkommen!

Italiano :

Il café associatif di Bonnes vi invita a condividere un momento di convivialità. Ogni lunedì alle 14.00, l’associazione vi invita a giocare. Che preferiate le carte o i giochi da tavolo, siete i benvenuti!

Espanol :

El café asociativo de Bonnes le invita a compartir un momento de convivencia. Todos los lunes a las 14 h, la asociación le invita a jugar una partida. Tanto si prefiere las cartas como los juegos de mesa, ¡será más que bienvenido!

