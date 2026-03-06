Jeux de cartes société Vign’au T Vignot
Jeux de cartes société Vign’au T Vignot samedi 4 avril 2026.
Jeux de cartes société
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse
Tarif :
Date :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-04 23:59:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez partager un moment convivial autour de jeux de société et jeux de cartes !Tout public
.
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85
English :
Come and share a convivial moment around board games and card games!
L’événement Jeux de cartes société Vignot a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS