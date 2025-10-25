Jeux de construction avec La Roulotte Rue Jean Teillet Saint-Junien

Les vacances s’annoncent ludiques et créatives à la médiathèque de Saint-Junien ! La Roulotte s’installe salle Laurentine Teillet pour un après-midi placé sous le signe du jeu et de l’imagination. Petits et grands sont invités à construire, assembler et inventer librement grâce à une grande variété de jeux de construction mis à disposition. Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, où la bonne humeur et la créativité sont reines. Entrée libre il ne vous reste plus qu’à venir jouer ! .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

