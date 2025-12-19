JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS Bibliothèque Abbaretz
JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS Bibliothèque Abbaretz samedi 17 janvier 2026.
JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS
Bibliothèque 8 Rue des Écoles Abbaretz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 12:30:00
Date(s) :
2026-01-17
L’occasion de s’amuser en famille et de découvrir de nouveaux jeux
Les animatrices du Centre de Loisirs Les Copains d’abord proposent aux petits comme aux grands toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de cartes, de plateaux, jeux de construction ou jeux d’extérieur à la belle saison.
Familles (à partir de 3 ans)
Gratuit
Sans inscription .
Bibliothèque 8 Rue des Écoles Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A chance for the whole family to have fun and discover new games
L’événement JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS Abbaretz a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt