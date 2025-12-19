JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS Bibliothèque Abbaretz

JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS

Bibliothèque 8 Rue des Écoles Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 12:30:00

Date(s) :

2026-01-17

L’occasion de s’amuser en famille et de découvrir de nouveaux jeux

Les animatrices du Centre de Loisirs Les Copains d’abord proposent aux petits comme aux grands toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de cartes, de plateaux, jeux de construction ou jeux d’extérieur à la belle saison.

Familles (à partir de 3 ans)

Gratuit

Sans inscription .

Bibliothèque 8 Rue des Écoles Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A chance for the whole family to have fun and discover new games

L’événement JEUX DE CONSTRUCTION AVEC LES COPAINS Abbaretz a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays Erdre Canal Forêt