Jeux de construction des moments à partager Ludythèque Moirans-en-Montagne

Jeux de construction des moments à partager

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Jeux de construction des moments à partager le mardi 17 février de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

Activités intergénérationnelles, enfants accompagnés d’un adulte.

A partir de 3 ans, sur inscription. .

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84

