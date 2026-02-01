Jeux de construction des moments à partager Ludythèque Moirans-en-Montagne
Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Gratuit
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:50:00
2026-02-17
Jeux de construction des moments à partager le mardi 17 février de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
Activités intergénérationnelles, enfants accompagnés d’un adulte.
A partir de 3 ans, sur inscription. .
Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84
