Jeux de construction Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat
Jeux de construction Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat mercredi 25 février 2026.
Jeux de construction
Le Lokal, espace de vie sociale 5 Parc des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 09:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Jeux de construction en libre accès
De 2 à 10 ans. .
Le Lokal, espace de vie sociale 5 Parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de construction
L’événement Jeux de construction Plouescat a été mis à jour le 2026-01-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX