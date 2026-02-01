Jeux de construction Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat

Jeux de construction

Le Lokal, espace de vie sociale 5 Parc des Sports Plouescat Finistère

Début : 2026-02-25 09:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-25

Jeux de construction en libre accès

De 2 à 10 ans. .

Le Lokal, espace de vie sociale 5 Parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

