Jeux de danse et d’équilibre

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Jeux de danse et d’équilibre avec Barbara de la compagnie Pic la Poule, dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance.

Adulte/Enfant (1/3ans) Gratuit Sur inscription AU 05 49 91 78 09 .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux de danse et d’équilibre

L’événement Jeux de danse et d’équilibre Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne