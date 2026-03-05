Jeux de danse et d’équilibre Montmorillon
Jeux de danse et d’équilibre Montmorillon jeudi 19 mars 2026.
Jeux de danse et d’équilibre
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Jeux de danse et d’équilibre avec Barbara de la compagnie Pic la Poule, dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance.
Adulte/Enfant (1/3ans) Gratuit Sur inscription AU 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de danse et d’équilibre
L’événement Jeux de danse et d’équilibre Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne