Jeux de l’Eslett’ois Salle du Milcolor Eslettes
Jeux de l’Eslett’ois Salle du Milcolor Eslettes dimanche 23 novembre 2025.
Jeux de l’Eslett’ois
Salle du Milcolor Rue des Iris Eslettes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
La Récré des écoliers et la Commune d’Eslettes vous invitent ce dimanche 23 novembre à la 2ème édition de l’Eslett’ois
Au programme de nombreux jeux de société, des jeux en bois et une restauration sucrée.
Venez nombreux ! .
Salle du Milcolor Rue des Iris Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 71 38 Jeunesse@eslettes.fr
English : Jeux de l’Eslett’ois
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeux de l’Eslett’ois Eslettes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin