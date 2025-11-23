Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux de l'Eslett'ois Salle du Milcolor Eslettes dimanche 23 novembre 2025.

Salle du Milcolor Rue des Iris Eslettes Seine-Maritime

Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

La Récré des écoliers et la Commune d'Eslettes vous invitent ce dimanche 23 novembre à la 2ème édition de l'Eslett'ois

Au programme de nombreux jeux de société, des jeux en bois et une restauration sucrée.

Venez nombreux !

Salle du Milcolor Rue des Iris Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 71 38  Jeunesse@eslettes.fr

