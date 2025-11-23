Jeux de l’Eslett’ois Salle du Milcolor Eslettes

Jeux de l’Eslett’ois

Salle du Milcolor Rue des Iris Eslettes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

La Récré des écoliers et la Commune d’Eslettes vous invitent ce dimanche 23 novembre à la 2ème édition de l’Eslett’ois

Au programme de nombreux jeux de société, des jeux en bois et une restauration sucrée.

Venez nombreux ! .

Salle du Milcolor Rue des Iris Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 71 38 Jeunesse@eslettes.fr

English : Jeux de l’Eslett’ois

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeux de l’Eslett’ois Eslettes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin