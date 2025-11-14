Jeux de Massacre Le May-sur-Èvre

Jeux de Massacre

Espace Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:15:00

Date(s) :

2025-11-14

Compagnie Les 2 Apaches

Jeux de Massacre est avant tout une farce. Une farce macabre et folle qui décline en quinze tableaux la variété de comportements d’une population soudain frappée par une épidémie.

Le décor une ville comme les autres, avec son marché, ses restaurants, son théâtre, sa prison, des riches et des pauvres. Une ville où l’on sortait et où l’on ne sort plus, où l’on se méfie de ce que l’on mange, où l’on commence à se regarder de travers, où l’on se protège de l’air que l’on respire.

La compagnie Les 2 Apaches adapte l’œuvre absurde d’Eugène Ionesco écrite il y a cinquante-cinq ans pour mettre un coup de projecteur sur la complexité de nos vies durant une pandémie. Comment nous nous comportons face à la rumeur, à l’isolement, à la suspicion et à la peur de mourir ?

Cette fiction résolument drôle et décalée montre comment le miroir grossissant et déformant de la théâtralité peut révéler des facettes de notre réalité.

De 12 à 112 ans .

Espace Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

