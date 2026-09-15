Informations pratiques

Ribérac

Jeux de minot

Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2027-06-25

Date(s) :

2026-09-18

Venez profiter d’un espace d’échanges, de jeux gratuits pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés accompagnés d’un parent, grand-parent ou autre adulte référent.

Tous les vendredis de 9h30 à 11h45 sauf vacances scolaires, transport possible

Venez profiter d’un espace d’échanges, de jeux gratuits pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés accompagnés d’un parent, grand-parent ou autre adulte référent.

Il permet aux jeunes enfants de jouer, découvrir et se sociabiliser dans un cadre bienveillant, tout en offrant aux parents et accompagnants un lieu d’échange, d’écoute et de partage d’expériences. L’accueil est assuré par des professionnels formés à l’accompagnement de la parentalité.

Tous les vendredis de 9h30 à 11h45 sauf vacances scolaires, transport possible .

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 06 80

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English : Jeux de minot

Come enjoy a space for socializing and free play for children ages 0 to 3 accompanied by a parent, grandparent, or other guardian.

Every Friday from 9:30 a.m. to 11:45 a.m., except during school breaks; transportation available

L’événement Jeux de minot Ribérac a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne