Jeux de minot Ribérac
vendredi 18 septembre 2026 · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Jeux de minot
Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2027-06-25
Date(s) :
2026-09-18
Venez profiter d’un espace d’échanges, de jeux gratuits pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés accompagnés d’un parent, grand-parent ou autre adulte référent.
Tous les vendredis de 9h30 à 11h45 sauf vacances scolaires, transport possible
Venez profiter d’un espace d’échanges, de jeux gratuits pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés accompagnés d’un parent, grand-parent ou autre adulte référent.
Il permet aux jeunes enfants de jouer, découvrir et se sociabiliser dans un cadre bienveillant, tout en offrant aux parents et accompagnants un lieu d’échange, d’écoute et de partage d’expériences. L’accueil est assuré par des professionnels formés à l’accompagnement de la parentalité.
Tous les vendredis de 9h30 à 11h45 sauf vacances scolaires, transport possible .
Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 06 80
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English : Jeux de minot
Come enjoy a space for socializing and free play for children ages 0 to 3 accompanied by a parent, grandparent, or other guardian.
Every Friday from 9:30 a.m. to 11:45 a.m., except during school breaks; transportation available
L’événement Jeux de minot Ribérac a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne
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