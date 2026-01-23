Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans MJC Héritan Mâcon

Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez vous amuser entre petits et grands autour et avec le miroir. Venez tromper vos sens et défier votre cerveau, jouer avec les reflets, créer des photos et des petites vidéos amusantes et expérimenter les drôleries qu’offrent les divers jeux de miroirs concoctés par Delphine.

Animé par Delphine Richer, artiste contemporaine. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

