Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans MJC Héritan Mâcon
Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans MJC Héritan Mâcon samedi 7 mars 2026.
Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Venez vous amuser entre petits et grands autour et avec le miroir. Venez tromper vos sens et défier votre cerveau, jouer avec les reflets, créer des photos et des petites vidéos amusantes et expérimenter les drôleries qu’offrent les divers jeux de miroirs concoctés par Delphine.
Animé par Delphine Richer, artiste contemporaine. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans
L’événement Jeux de miroirs enfants de 7 à 17 ans Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès