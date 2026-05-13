Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc
Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc samedi 13 juin 2026.
Saint-Étienne-de-Montluc
Jeux de Mots avec Sophie Tolmer
3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Après un échauffement de cerveau, des propositions d’écriture vous sont faites sur des thématiques différentes créer un personnage, exprimer des émotions, inventer des intrigues, donner vie à des photos…
Ici, pas de pression, chacun écrit avec ses mots, son univers et son imagination. Et vous savez quoi ? C’est toujours bienveillant et gai.
Sur inscritpion. .
3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 25 97 bibliotheque.stetiennemonluc@estuaire-sillon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
À voir aussi à Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique)
- Clôture du Prix Au fil des pages Saint-Étienne-de-Montluc 21 mai 2026
- Jeux de Mots avec Sophie Tolmer Saint-Étienne-de-Montluc 23 mai 2026
- Foire du Printemps Saint-Étienne-de-Montluc 30 mai 2026
- Pré Petit en Fête Saint-Étienne-de-Montluc 31 mai 2026
- Bébés bouquineurs Saint-Étienne-de-Montluc 6 juin 2026