Jeux de Noël en famille!

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

2025-12-22 2025-12-26

Après le succès des trois premières éditions, les Jeux de Noël en famille sont de retour cette année encore avec de nouvelles activités pour petits et grands, des animations à profiter en famille dans le but de favoriser les échanges intergénérationnels.

+33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

After the success of the first three editions, the Family Christmas Games are back again this year, with new activities for young and old, and entertainment for the whole family to enjoy, with the aim of encouraging inter-generational exchanges.

