Jeux de Noël L’Arène Tence

Jeux de Noël

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

l’heure de jeu

Date :

Début : 2025-12-01 10:00:00

Début : 2025-12-01 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:00:00

2025-12-01

2025-12-01

Venez découvrir notre sélection de jeux de Noël.

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

English :

Come and discover our selection of Christmas games.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie unsere Auswahl an Weihnachtsspielen.

Italiano :

Venite a scoprire la nostra selezione di giochi natalizi.

Espanol :

Venga a descubrir nuestra selección de juegos navideños.

L’événement Jeux de Noël Tence a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon