Jeux de Noël L’Arène Tence
Jeux de Noël L’Arène Tence lundi 1 décembre 2025.
Jeux de Noël
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
l’heure de jeu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 10:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
Date(s) :
2025-12-01
Venez découvrir notre sélection de jeux de Noël.
.
L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
English :
Come and discover our selection of Christmas games.
German :
Kommen Sie und entdecken Sie unsere Auswahl an Weihnachtsspielen.
Italiano :
Venite a scoprire la nostra selezione di giochi natalizi.
Espanol :
Venga a descubrir nuestra selección de juegos navideños.
L’événement Jeux de Noël Tence a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon