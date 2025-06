Jeux de piste à la pointe Saint-Mathieu Phare de Saint-Mathieu Plougonvelin 9 juillet 2025 14:30

Finistère

Début : 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

2025-07-09

Enfilez votre plus beau chapeau d’aventurier et venez résoudre les énigmes des jeux de piste « Le trésor volé du Breizh Pearl » et « La malédiction de la momie ». Le mercredi en juillet et août. Sur réservation. .

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 17

