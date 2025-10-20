Jeux de piste d’Halloween Quai Cyrano Bergerac
Jeux de piste d’Halloween
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
Pour les vacances scolaires, Quai Cyrano lance 2 nouveaux jeux de piste
○ La potion du petit Sorcier (3-6 ans)
○ La malle aux monstres (6 -10 ans)
De 10h à 13h & de 14h à 18h • Du lundi au samedi Gratuit • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
