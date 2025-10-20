Jeux de piste d’Halloween Quai Cyrano Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-10-20

Pour les vacances scolaires, Quai Cyrano lance 2 nouveaux jeux de piste

○ La potion du petit Sorcier (3-6 ans)

○ La malle aux monstres (6 -10 ans)

De 10h à 13h & de 14h à 18h • Du lundi au samedi Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

