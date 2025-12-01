Jeux de piste en raquettes pour le Réveillon de Noël Les Cabannes
Jeux de piste en raquettes pour le Réveillon de Noël Les Cabannes mercredi 24 décembre 2025.
Jeux de piste en raquettes pour le Réveillon de Noël
Plateau de Beille Les Cabannes Ariège
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
dès 12 ans
Début : 2025-12-24 16:30:00
fin : 2025-12-24 19:30:00
2025-12-24
Les mystères de la Laponie ariégeoise en cadeau
Partagez une aventure en famille pour votre soirée de Noël
Mais c’est la nuit de Noël qui s’approche… place au jeu, dans les ombres de vos flambeaux et frontales d’explorateurs…
Plateau de Beille Les Cabannes 09310 Ariège Occitanie +33 6 51 52 01 40 contact@angaka.com
English : Christmas Eve snowshoe treasure hunt
The mysteries of Ariège Lapland as a gift:
Share a family adventure for Christmas Eve
But Christmas night is approaching… time to play, in the shadows of your torches and explorers’ headlamps…
