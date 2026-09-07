Jeux de piste et escape game pour découvrir le patrimoine du centre du village, Médiathèque, Conques-sur-Orbiel

Informations pratiques

Jeux de piste et escape game pour découvrir le patrimoine du centre du village Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Aude

Adhésion à l’association, à partir d’1€. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine du centre du village en jouant en famille !

Trois activités ludiques vous sont proposées : le jeu d’énigmes « Conqu’enquête », le rallye photo « Sur la piste des Conquinettes » et l’escape game « Salamandre et le peigne magique ».

Médiathèque 4, avenue de la fleur de Lys, 11600 Conques-sur-Orbiel Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie 0649074786 [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 25 57 61 »}, {« type »: « email », « value »: « partajeux11@gmail.com »}] Conques sur Orbiel, village médiéval aux contreforts de la Montagne Noire (présence d’un château comtal, de portes, de vestiges des fortifications…) Présence de parkings

Découvir le patrimoine du centre du village en jouant en famille:

©association Parta’jeux (Mme ROCHES présidente)