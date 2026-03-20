Jeux de Piste Numériques et Ludiques avec Baludik Maison de Pays Grignan
Jeux de Piste Numériques et Ludiques avec Baludik Maison de Pays Grignan samedi 25 avril 2026.
Jeux de Piste Numériques et Ludiques avec Baludik
Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-04-25
Issus d’une collaboration entre les Offices de Tourisme de Drôme Sud Provence, du Pays de Grignan–Enclave des Papes et le Département de la Drôme, ces jeux de piste vous invitent à découvrir autrement le territoire, de façon ludique et immersive.
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Maison de Pays 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 56 75 info@grignanvalreas-tourisme.com
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English :
The result of a collaboration between the Drôme Sud Provence and Pays de Grignan-Enclave des Papes Tourist Offices and the Drôme department, these treasure hunts invite you to discover the region in a new, fun and immersive way.
L’événement Jeux de Piste Numériques et Ludiques avec Baludik Grignan a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes