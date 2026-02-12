Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand

Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand

54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-17

Pendant les vacances d’hiver, lancez-vous, en famille, dans une enquête passionnante qui vous mènera sur les traces d’une tapisserie perdue !

Deux enquêtes au choix

– Vol au musée

– En’quête d’une tapisserie

Du mardi au vendredi des vacances d’hiver, à 10h30 ou à 14h30.

De 2 à 6 personnes, 1 adulte minimum par groupe, à partir de 8 ans.

Tarif 5 € par personne.

Sur inscription uniquement au 03.23.09.02.74 ou à maisondutextile@cc-vermandois.com

La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 02 74 maisondutextile@cc-vermandois.com

English :

During the winter vacations, take the whole family on an exciting investigation that will lead you on the trail of a lost tapestry!

A choice of two investigations:

– Museum theft

– In ‘search of a tapestry

Tuesdays to Fridays during winter vacation, at 10:30 a.m. or 2:30 p.m.

From 2 to 6 people, 1 adult minimum per group, ages 8 and up.

Price: 5? per person.

Registration only on 03.23.09.02.74 or maisondutextile@cc-vermandois.com

La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

