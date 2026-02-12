Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand
54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-17
Pendant les vacances d’hiver, lancez-vous, en famille, dans une enquête passionnante qui vous mènera sur les traces d’une tapisserie perdue !
Deux enquêtes au choix
– Vol au musée
– En’quête d’une tapisserie
Du mardi au vendredi des vacances d’hiver, à 10h30 ou à 14h30.
De 2 à 6 personnes, 1 adulte minimum par groupe, à partir de 8 ans.
Tarif 5 € par personne.
Sur inscription uniquement au 03.23.09.02.74 ou à maisondutextile@cc-vermandois.com
La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand
03 23 09 02 74
maisondutextile@cc-vermandois.com
54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 02 74 maisondutextile@cc-vermandois.com
English :
During the winter vacations, take the whole family on an exciting investigation that will lead you on the trail of a lost tapestry!
A choice of two investigations:
– Museum theft
– In ‘search of a tapestry
Tuesdays to Fridays during winter vacation, at 10:30 a.m. or 2:30 p.m.
From 2 to 6 people, 1 adult minimum per group, ages 8 and up.
Price: 5? per person.
Registration only on 03.23.09.02.74 or maisondutextile@cc-vermandois.com
La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand
03 23 09 02 74
maisondutextile@cc-vermandois.com
