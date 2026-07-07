Informations pratiques

Fresnoy-le-Grand

Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand

54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-07

Les jeux de piste font leur grand retour cet été !

Du mardi au vendredi des vacances, à 10h30 ou à 14h30

Deux enquêtes au choix

– Vol au musée

– Enquête d’une tapisserie

Enfants à partir de 8 ans accompagné d’au moins un adulte 5 € par personne

Sur réservation au 03.23.09.02.74 ou à maisondutextile@cc-vermandois.com.

La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

Les jeux de piste font leur grand retour cet été !

Du mardi au vendredi des vacances, à 10h30 ou à 14h30

Deux enquêtes au choix

– Vol au musée

– Enquête d’une tapisserie

Enfants à partir de 8 ans accompagné d’au moins un adulte 5 € par personne

Sur réservation au 03.23.09.02.74 ou à maisondutextile@cc-vermandois.com.

La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com .

54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 02 74 maisondutextile@cc-vermandois.com

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English :

Treasure hunts are making a big comeback this %E9t%E9!

Tuesdays through Fridays during school break, at %E0 10:30 a.m. or %E0 2:30 p.m.

Choose from two mysteries:

– Museum Heist

– The Tapestry Mystery

Children ages 8 and up must be accompanied by at least one adult—5? per person

Reservations required at 03.23.09.02.74 or maisondutextile@cc-vermandois.com.

La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand

03 23 09 02 74

maisondutextile@cc-vermandois.com

L’événement Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Saint-Quentinois