Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand
mardi 7 juillet 2026 · Fresnoy-le-Grand
Informations pratiques
Fresnoy-le-Grand
Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand
54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-07
Les jeux de piste font leur grand retour cet été !
Du mardi au vendredi des vacances, à 10h30 ou à 14h30
Deux enquêtes au choix
– Vol au musée
– Enquête d’une tapisserie
Enfants à partir de 8 ans accompagné d’au moins un adulte 5 € par personne
Sur réservation au 03.23.09.02.74 ou à maisondutextile@cc-vermandois.com.
La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand
03 23 09 02 74
maisondutextile@cc-vermandois.com
Les jeux de piste font leur grand retour cet été !
Du mardi au vendredi des vacances, à 10h30 ou à 14h30
Deux enquêtes au choix
– Vol au musée
– Enquête d’une tapisserie
Enfants à partir de 8 ans accompagné d’au moins un adulte 5 € par personne
Sur réservation au 03.23.09.02.74 ou à maisondutextile@cc-vermandois.com.
La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand
03 23 09 02 74
maisondutextile@cc-vermandois.com .
54 Rue Roger Salengro Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 02 74 maisondutextile@cc-vermandois.com
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English :
Treasure hunts are making a big comeback this %E9t%E9!
Tuesdays through Fridays during school break, at %E0 10:30 a.m. or %E0 2:30 p.m.
Choose from two mysteries:
– Museum Heist
– The Tapestry Mystery
Children ages 8 and up must be accompanied by at least one adult—5? per person
Reservations required at 03.23.09.02.74 or maisondutextile@cc-vermandois.com.
La Maison du Textile, 54 Roger Salengro, 02230 Fresnoy-le-Grand
03 23 09 02 74
maisondutextile@cc-vermandois.com
L’événement Jeux de piste pour toute la famille à la Maison du textile Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-29 par OT du Saint-Quentinois