Jeux de piste Tanlib, Niort, Niort

Jeux de piste Tanlib 1 – 31 mai Niort Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:00:00+02:00

Pour célébrer Mai à Vélo, Tanlib propose deux jeux de piste inédits à réaliser à vélo : l’un en plein cœur de Niort, l’autre au cœur du marais poitevin. En famille, entre amis ou en solo, partez explorer le territoire autrement grâce à un parcours ludique jalonné de balises à retrouver et d’indices à déchiffrer. Chaque participant qui termine son jeu de piste peut s’inscrire au tirage au sort organisé par Tanlib, avec un lot à gagner à la clé. Une manière sportive, amusante et accessible à tous pour (re)découvrir le territoire et célébrer la mobilité douce !

Niort Niort Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Pour Mai à Vélo, Tanlib lance deux jeux de piste à vélo à Niort et dans le marais poitevin : suivez le parcours, trouvez les balises, et tentez de gagner un lot par tirage au sort !