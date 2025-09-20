Jeux de plateau au Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Toulouse

Jeux de plateau au Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Jeux de plateau au Couvent des Jacobins 20 et 21 septembre Couvent des Jacobins Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Activité en continu. A partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Jeux de plateau au Couvent des Jacobins

Découvrez les jeux médiévaux dans l’ambiance unique du réfectoire du couvent.

En famille ou entre amis, testez votre stratégie et votre logique sur différents plateaux historiques mis à disposition en accès libre (mérelle, alquerque, etc.).

Infos pratiques :

9 zones de jeu disponibles

Tout public à partir de 6 ans

En accès continu dans le réfectoire (selon disponibilité des plateaux)

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561222382 https://jacobins.toulouse.fr https://www.facebook.com/jacobinstoulouse/;https://www.instagram.com/couventdesjacobins/ Joyau de l’art médiéval à l’histoire riche et mouvementée et témoin de la vie des frères Dominicains, le Couvent des Jacobins est également un lieu culturel à la programmation variée. De la visite guidée traditionnelle ou insolite aux spectacles, en passant par des expositions et des ateliers Découverte pour les familles, le site réserve plein de surprises ! Métro : ligne A – station Capitole ou Esquirol.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Alexandre Ollier