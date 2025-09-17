Jeux de plateau rue du General Emile Mairal Montluçon

Jeux de plateau rue du General Emile Mairal Montluçon mercredi 17 septembre 2025.

Jeux de plateau

rue du General Emile Mairal Médiathèque de Fontbouillant Montluçon Allier

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-11-05

2025-09-17 2025-10-04 2025-10-15 2025-11-05

Ce rendez-vous propose des moments ludiques et conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo autour de jeux de plateau.

+33 4 70 29 42 32

English :

This event offers fun and friendly moments to experience with family, friends or solo around board games.

German :

Diese Veranstaltung bietet spielerische und gesellige Momente, die man mit der Familie, mit Freunden oder allein rund um Brettspiele erleben kann.

Italiano :

Questo evento offre momenti divertenti e conviviali da vivere in famiglia, con gli amici o da soli intorno ai giochi da tavolo.

Espanol :

Este evento ofrece momentos divertidos y amistosos para vivir en familia, con amigos o en solitario en torno a juegos de mesa.

