Jeux de Plateau Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Jeux de Plateau

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Ce rendez-vous propose des moments ludiques et conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo autour de jeux de plateau.

.

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

This event offers fun and friendly moments to experience with family, friends or solo around board games.

L’événement Jeux de Plateau Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme