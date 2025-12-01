Jeux de Plateau Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Jeux de Plateau Médiathèque de Fontbouillant Montluçon samedi 13 décembre 2025.
Jeux de Plateau
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 14:30:00
2025-12-13
Ce rendez-vous propose des moments ludiques et conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo autour de jeux de plateau.
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
This event offers fun and friendly moments to experience with family, friends or solo around board games.
