Jeux de plateaux Château de Montaner Montaner

Jeux de plateaux Château de Montaner Montaner lundi 11 août 2025.

Jeux de plateaux

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 13:30:00

fin : 2025-08-15 19:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Votre adresse sera sollicitée pour les jeux de lancer de notre couple de joueurs émérites ! Ils vous mettront au défi lors de tournois de jeux de plateaux, parviendrez-vous à remporter la partie ?

Par la troupe « Jeux Theil ».

.

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Your skills will be in demand as our pair of skilled gamers throw down the gauntlet! They’ll be challenging you to a board game tournament. Can you win the game?

By the « Jeux Theil » troupe.

German :

Deine Geschicklichkeit wird bei den Wurfspielen unseres versierten Spielerpaares gefragt sein! Sie fordern dich bei Brettspielturnieren heraus schaffst du es, das Spiel zu gewinnen?

Von der Theatergruppe « Jeux Theil ».

Italiano :

Le vostre abilità saranno richieste quando la nostra coppia di abili giocatori lancerà il guanto di sfida! Vi sfideranno in un torneo di giochi da tavolo: riuscirete a vincere la partita?

A cura della troupe « Jeux Theil ».

Espanol :

Nuestro par de expertos jugadores te desafiarán con sus habilidades Te desafiarán a un torneo de juegos de mesa. ¿Podrás ganar la partida?

A cargo de la compañía « Jeux Theil ».

L’événement Jeux de plateaux Montaner a été mis à jour le 2025-07-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65