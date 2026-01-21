Jeux de rôle à la médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras Paris

Peu importe votre connaissance du jeu de rôle : que vous soyez aventurier·e aguerri·e, stratège du dimanche ou simple curieux attiré par les dés bizarres et les cartes mystérieuses, venez jouer en groupe, en solo, entre ami·e·s, et partager une soirée ludique et résolument conviviale.

Le jeu de rôle sur table est un jeu coopératif où l’imagination est reine et où chacun a sa place. Ensemble, vous explorerez des mondes fantastiques, accomplirez des épreuves épiques, affronterez des créatures improbables… ou vos acolytes pas toujours coopératifs !

NB : Maîtres et Maîtresses du Jeu, la médiathèque a particulièrement besoin de vous !!! venez partager vos univers, vos scénarios et votre talent pour faire vivre des histoires inoubliables.

Ces animations sont ouvertes à tous à toutes, à condition de remplir les condition d’âge : 10-15 ans (sur inscription) ou 18 ans et +, en alternance un mois sur deux

La médiathèque propose un samedi par mois des jeux de rôle.

Jeunesse de 15h à 18h en janvier, mars, mai .

Adultes de 17h30 à 21h30 en février, avril, juin.

Le samedi 14 février 2026

gratuit sous condition

Inscription obligatoire pour les 10-15 ans

Sans inscription pour les 18 ans et +

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

mediatheque.marguerite-duras@paris.fr



